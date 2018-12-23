Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой народной республики 173 боеприпаса. Об этом сообщил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР 173 снаряда за сутки.

Экономический комитет ГА ООН отказался выделять деньги на реализацию резолюции Украины по правам человека в Крыму. В ГА ООН отказались выделить деньги на проект резолюции Украины по Крыму.

Украинский бизнесмен и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута заявил, что очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) не поможет экономике Украины. «Все время на игле»: украинский бизнесмен рассказал о зависимости Порошенко.

Несчастный случай произошел на заводе в Новокузнецке 21 декабря, женщина получила смертельную травму, лишившись головы. Женщине оторвало голову на заводе в Новокузнецке.

Телефонный разговор лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана обернулся «безудержной катастрофой» — детали разговора глав двух государств о Сирии раскрыла газета The Washington Post. «Катастрофичные события»: Washington Post раскрыла детали разговора Трампа и Эрдогана о Сирии.

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму. Сенатор Франц Клинцевич рассказал ФАН, как США пытаются навязать всему миру свою волю. Россия права: Клинцевич объяснил отказ ГА ООН выделять деньги на резолюцию по Крыму.

The Washington Post называет решение Трампа вывести войска из Сирии «катастрофическим последствием» его телефонного разговора с Эрдоганом. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей. «Сирия — ваша»: Трамп «сдал» САР Эрдогану перед заявлением о выводе войск — СМИ США.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что киевские СМИ лгут о всемирной поддержке страны, в то время как антироссийская резолюция Генассамблеи ООН по Крыму показала, «что поддержка Киева тает на глазах». «Поддержка Киева тает на глазах»: Азаров отреагировал на принятие ГА ООН резолюции по Крыму.

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168 человек, пострадали порядка 745. Новые данные представили в индонезийском Агентстве по предотвращению стихийных бедствий. Растет число жертв цунами в Индонезии: власти сообщили о 168 погибших.

Киев хочет перебросить британское судно в российские воды. Зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин оценил эти планы как несолидное мальчишество. Несолидное мальчишество: в Госдуме прокомментировали намерения Киева отправить британское судно в воды РФ.