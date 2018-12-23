Россия и Вьетнам создадут межпарламентскую комиссию — Володин

Ханой, 23 декабря. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о создании двусторонней межпарламентской комиссии России и Вьетнама. Этот шаг, по его мнению, выведет отношения стран на новый уровень.

О создании комиссии Володин рассказал в интервью вьетнамскому телевидению VTV. В настоящее время делегация РФ находится во Вьетнаме с рабочим визитом.

Спикер Госдумы уточнил, что комиссия будет ежегодно обсуждать повестку развития отношений двух государств через парламентское измерение, сообщает РИА Новости.