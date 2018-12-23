Пожарные полностью потушили возгорание на шахте в Соликамске





Пермь, 23 декабря. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на шахте «Уралкалия» в Соликамске. Об этом сообщили в оперативном штабе, созданном на месте ЧП.

«Все очаги горения ликвидировали, возгорание полностью потушено», — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Напомним, жертвами возгорания на шахте стали девять горняков. Они оказались заблокированы под землей на глубине 340 метров, не смогли выйти на поверхность и погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны четыре человека.