Москва, 23 декабря. Журналисты британской «Би-би-си» продолжают работать в России, пользуясь всем привилегиями средств массовой информации, несмотря на проверку Роскомнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«У нас сидят корреспонденты «Би-би-си», несмотря на то, что их сейчас хорошо проверяют. Они работают, они пользуются всеми привилегиями зарубежных СМИ», — заявил Песков.

Напомним, в пятницу, 21 декабря, Роскомнадзор начал проверку ресурсов канала «Би-би-си» на предмет соблюдения российского законодательства. Решение связано с действиями британского регулятора Ofcom, который заявил, что телеканал RT нарушил правила вещания в Британии.

Ранее Песков заявлял, что к интернет-изданию «Би-би-си» за длительное время накопилось много вопросов из-за тенденциозного освещения событий. При этом пресс-секретарь президента подчеркивал, что упрекать компанию может только уполномоченное в рамках законодательства ведомство.