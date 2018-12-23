Сирия, 23 декабря. В городе Камышлы в Хасаке прошли протесты жителей против турецкой агрессии. Один из высокопоставленных членов «Ан-Нусры»*** был убит неизвестными в Идлибе. Боевики ССА** предотвратили взрыв в Аль-Бабе на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы укрепрайонов боевиков на окраинах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия»** (ССА): предотвратила взрыв в городе Аль-Баб на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: лишилось одного из высокопоставленных главарей на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из полевых командиров в результате нападения неизвестных юго-восточнее Идлиба.

Международная коалиция: провела разведывательные вылеты в зоне контроля САА в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: перешли на территорию Сирии через КПП «Ар-Раи» в северной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Telegram-канал (Network_rasd_News) сообщает о том, что радикалам «Сирийской свободной армии» (ССА), поддерживаемой Турцией, удалось обезвредить взрывное устройство в городе Аль-Баб в северной части провинции. Известно, что бомба была установлена недалеко от рынка Аль-Халь Аль-Джадид. По неподтвержденной информации, СВУ заложили члены так называемых спящих ячеек Отрядов народной самообороны (YPG), действующих в рамках военной операции «Гнев оливок», целью которой является нанесение как можно большего урона протурецким вооруженным формированиям.

Тем временем военный источник в Twitter (michaelh992) передает, что конвой Турции вошел на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) через пограничный переход «Ар-Раи» и направился в сторону Манбиджа. Данные сведения были опубликованы оппозиционными интернет-порталами и пока не получили подтверждения от официальных новостных агентств. Напомним, накануне сообщалось, что курды готовы передать город сирийским властям.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о результатах бомбардировок, проведенных авиацией западной коалиции несколькими часами ранее. Как передает Twitter-канал (EuphratesPost), боевые вылеты международного альянса привели к уничтожению одного из высокопоставленных полевых командиров «Исламского государства» по прозвищу Абу Хаджар Аль-Анбари в населенном пункте Ас-Суса. О возможных жертвах среди мирных жителей пока не сообщается. Напомним, о возобновлении воздушной операции в Дейр-эз-Зоре ранее заявили ВВС Великобритании.

Между тем разведывательный самолет коалиции был замечен в воздухе над западным побережьем Евфрата, контролируемом Сирийской арабской армией (САА). Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (nors2017). Какую цель преследовал пилот воздушного судна, пока неизвестно.

Провинция Идлиб

В регионе вновь были зафиксированы столкновения между силами вооруженной оппозиции и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). По информации Telegram-канала (ehaaby55), правительственные войска, базирующиеся в северной части провинции Хама, обстреливают оборонительные сооружения радикалов на окраине населенного пункта Хубейт, расположенного на юге Идлиба.

Тем временем в деревне Лоф, находящейся недалеко от города Серакиб к юго-востоку от административного центра провинции, произошло убийство одного из высокопоставленных членов террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Об этом заявляет информационный портал Masar Press Agency. О том, членами какого из вооруженных формирований могло быть совершено нападение, не сообщается.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между правительственными войсками и отрядами исламистских бандгрупп. Согласно сведениям военного источника в Twitter (ehaaby55), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по укреплениям радикалов на подступах к населенным пунктам Ас-Сахр и Аль-Джисат. Кроме того, под ударом оказались позиции джихадистов недалеко от Аль-Латамины и Мурека. Отмечается, что стычки были инициированы боевиками. Напомним, в первой половине дня поступали данные о вылазке исламистов на северо-западе региона.

Провинция Хасака

Возобновились массовые демонстрации жителей в городе Камышлы в северной части провинции. Twitter-каналы (Ozkok_) и (SyriawatanNews) заявляют о том, что сирийцы организовали шествие по улицам города с флагами Сирийской Арабской Республики (САР), осуждая агрессию со стороны Турции. Напомним, Анкара готовится к полномасштабному наступлению в Северной Сирии, в рамках которого намеревается взять под контроль территории, оккупированные силами Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанными с ней Отрядами народной самообороны (YPG). Сегодня появилась информация о начале переброски военной техники к границе с САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)