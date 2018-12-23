Умер спортивный фотограф Лев Бородулин

Москва, 23 декабря. Советский спортивный фотограф Лев Бородулин умер в Израиле в возрасте 95 лет. Об этом сообщают на странице The Borodulin Collection в Facebook.

В сообщении говорится, что снимки фотографа стали эмблемой эпохи, а сам он внес бесценный вклад в сохранение русской истории и культуры.

Напомним, Лев Бородулин родился в Москве в 1923 году. Мужчина длительное время работал в «Огоньке». Он специализировался на спортивной фотографии. В 1964 году он был признан британским изданием Photography Year Book звездой мировой фотографии. В 1971 году ему вручили олимпийскую золотую медаль за достижения в спортивной фотографии.