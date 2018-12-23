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«У него феноменальная память»: Песков рассказал, как Путин готовится к пресс-конференциям

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«У него феноменальная память»: Песков рассказал, как Путин готовится к пресс-конференциям

Петропавловск-Камчатский, 23 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин готовится к пресс-конференциям. 

«У него феноменальная память. У него феноменальная и короткая память, то есть он способен запоминать большое количество цифр», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что Путину для запоминания достаточно «буквально два раза прочитать текст». Кроме того, Песков отметил, что и долговременная память у президента тоже очень хорошая.

По словам Пескова, на подготовку к ежегодной пресс-конференции у президента уходит не менее трех дней. Но это совершенно не значит, что глава государства откладывает все дела и полностью посвящает себя этому процессу. Конечно, дело обстоит совсем не так.

«Мы заранее запрашиваем обновленную информацию из всех министерств и ведомств. Это тоже хорошая возможность сделать обобщенную картину года», — поделился пресс-секретарь президента.

После эта картина докладывается Путину.

«Такой объемный том справочной информации он получает, он ее методично читает», — заключил представитель Кремля.

Автор: Игорь Федоров
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