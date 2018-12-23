«У него феноменальная память»: Песков рассказал, как Путин готовится к пресс-конференциям
Петропавловск-Камчатский, 23 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин готовится к пресс-конференциям.
«У него феноменальная память. У него феноменальная и короткая память, то есть он способен запоминать большое количество цифр», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Он уточнил, что Путину для запоминания достаточно «буквально два раза прочитать текст». Кроме того, Песков отметил, что и долговременная память у президента тоже очень хорошая.
По словам Пескова, на подготовку к ежегодной пресс-конференции у президента уходит не менее трех дней. Но это совершенно не значит, что глава государства откладывает все дела и полностью посвящает себя этому процессу. Конечно, дело обстоит совсем не так.
«Мы заранее запрашиваем обновленную информацию из всех министерств и ведомств. Это тоже хорошая возможность сделать обобщенную картину года», — поделился пресс-секретарь президента.
После эта картина докладывается Путину.
«Такой объемный том справочной информации он получает, он ее методично читает», — заключил представитель Кремля.