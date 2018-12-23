Донбасс сегодня: массовое бегство в ВСУ, «правосеки» бесчинствуют в ДНР, «крупные потери» республик

Донбасс, 23 декабря. ВСУ ведут огонь под Донецком и на Мариупольском направлении, под Горловкой тревожное затишье. Киев заводит в армейские части бойцов «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ). Украинские СМИ сообщили о массовых потерях военных ДНР и ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Всего 10 населенных пунктов Донецкой народной республики в минувшие сутки находились под обстрелами украинских войск. На Донецком и Мариупольском направлении зафиксировано несколько минометных обстрелов с использованием 120-мм и 82-мм минометов. Били Вооруженные силы Украины также из зенитных установок и гранатометов. В результате обстрела поврежден дом на западной окраине Донецка в поселке Старомихайловка, люди не пострадали.

Следует отметить, что интенсивность огня на Горловском направлении заметно снизилась. Знакомые военные связывают данный факт с подготовкой Киевом наступления. Кроме того, можно предположить и некое замешательство украинцев ввиду того, что разведка армейских корпусов достаточно оперативно вскрывает преступные замыслы военно-политического руководства Украины. А подготовка новых провокаций и последующая рекогносцировка — дело затратное по времени и силам.

Немного успокаивается ситуация в зоне ответственности армейского корпуса Луганской народной республики. За сутки зафиксировано четыре обстрела, под огнем оказались три поселка на западных границах ЛНР. Тяжелых вооружений не применялось, потерь среди военных республики и гражданских не зафиксировано.

В то же время техника и вооружения, а также дополнительные подразделения живой силы продолжают прибывать в зону ответственности оперативно-тактической группировки украинских войск «Север». На станцию Рубежное Луганской области за минувшие сутки прибыло два железнодорожных эшелона с основными боевыми танками украинской армии Т-64, боевыми машинами пехоты и противотанковыми пушками МТ-12.

Радикалы снова в Донбассе

Командование Операции объединенных сил восполняет некомлект регулярных частей украинской армии за счет националистов из числа выдворенных этой весной подразделений «Правого сектора». Разведка дончан сообщает, что в Артемовске замечены вновь прибывшие подразделения печально известного батальона «Донбасс», который на данный момент входит в структуру 54-й бригады ВСУ.

Отмечается, что большинство личного состава являются «правосеками», ранее воевавшими в составе подразделения «Правого сектора» близ Авдеевки в нескольких километрах к северу от Донецка. Получается, что военно-политическое руководство Украины легитимирует националистов посредством встраивания в армейские бригады.

Но суть «воинов света» от этого не меняется. В зоне дислокации батальона «Донбасс» уже отмечены случаи с избиением националистами мирных жителей. Один из них закончился смертельным исходом для гражданского, сообщает разведка дончан. Отметим, что усиление группировки ВСУ на Горловском направлении радикалами косвенно подтверждает милитаристские планы Киева.

Массовое бегство солдат ВСУ

В то время как одни части украинской армии подменяют радикалами, военнослужащие других массово бегут из мест дислокации. Данные приводит разведка армейского корпуса ЛНР. Два дня назад сразу 15 бойцов 14-й механизированной бригады ВСУ на военном «газоне» сбежали из места расположения части.

Далеко уехать беглецы не сумели, поскольку нетрезвый военный водитель совершил ДТП с последующим опрокидыванием транспорта. Результатом стало травмирование семи военнослужащих.

«Массовые потери» ДНР и ЛНР

Украинские издания со ссылкой на данные штаба Объединенных сил тиражируют информацию о массовых потерях в рядах республиканских корпусов. Так, заявленные в СМИ потери республиканских сил за минувшие три дня составили более десятка убитыми и столько же ранеными. И это притом что в самом украинском штабе и на лентах изданий говорится, что последние дни на фронте в Донбассе были относительно спокойными.

По данным штабов Народной милиции обеих республик, данные, представленные украинской стороной, являются недостоверными. Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, обратился за комментарием к официальному представителю Народной милиции ДНР Даниилу Безсонову. Офицер пояснил, что данные Киева о потерях республик являются элементом информационно-психологических операций. Цель — убедить граждан Украины в эффективности действий армии, а также продемонстрировать своим же военнослужащим, что ВСУ регулярно одерживают какие-то победы.

«И так во всех вопросах — от «освобождения» новых сел и поселков до якобы крупного урона нашим силам. Вы сами посмотрите, ведь они даже не уточняют, в ходе каких столкновений погибли или ранены наши ребята, при каких обстоятельствах и в каких районах. Цифры с потолка», — резюмировал начальник управления пресс-службы Народной милиции ДНР.

1 Организация запрещена на территории РФ.