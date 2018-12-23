Песков заявил, что Путин провел пресс-конференцию блестяще

Москва, 23 декабря. Ни один из мировых лидеров не готов проводить пресс-конференции так, как президент России Владимир Путин. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер провел пресс-конференцию абсолютно блестяще. Он подчеркнул, что с этим вряд ли можно поспорить.

«Ни один из мировых лидеров, наверное, не способен повторять в таком режиме в прямом эфире общение или с гражданами страны», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что во время большой пресс-конференции произошло смешение форматов прямой линии, где граждане напрямую общаются с президентом, с пресс-конференцией, где Путин общается с журналистами.

Напомним, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла 20 декабря в Москве. Во время нее российский лидер ответил на 66 вопросов 53 журналистов. Отметим, что пресс-конференция длилась 3 часа 43 минуты.