В Совфеде назвали возмутительным решение Порошенко приравнять членов УПА к героям ВОВ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому члены Украинской повстанческой армии (организация ОУН-УПА11 запрещена в РФ) признаются участниками боевых действий. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил: учитывая те шаги, которые совершает Порошенко, будучи президентом, к этому уже давно все шло. Российский парламентарий уверен, что все решения глава украинского государства принимает, руководствуясь политической конъюнктурой. Порошенко делает все от него зависящее, чтобы заработать дополнительные политические очки. А поскольку его антирейтинг зашкаливает, он вынужден опираться на украинских радикалов и националистов.

«Он принимает все более и более возмутительные решения, которые не находят поддержки среди большинства граждан Украины. В своих действиях он руководствуется исключительно приближающимися выборами. Учитывая низкий рейтинг Порошенко, он старается бороться за голоса радикально настроенной части украинского общества. Полагаю, он планирует выдвинуть собственную кандидатуру. К чему приведет это решение? Фактически оно нивелирует результаты Великой Отечественной войны», — констатировал сенатор от Республики Крым.

Собеседник агентства исключил вероятность того, что возмутительные решения Порошенко вызовут значительный общественный резонанс.

«Порошенко приравнял тех, кто воевал с фашистами, к тем, кто был фашистами как таковыми. Оценку подобного рода действиям дадут в том числе и граждане Украины. Если говорить непосредственно о ветеранах Великой Отечественной войны, эти люди находятся в преклонном возрасте. Поэтому говорить о тотальном сопротивлении решениям киевской власти не приходится. Участники УПА — люди более молодого возраста, как минимум на 10-15 лет младше. Поэтому они будут активно приветствовать данный закон. Если давать оценку Порошенко с исторической точки зрения, уверен, она будет исключительно негативной. Президент Украины наглядно продемонстрировал, что, проводя свою политику, он руководствуется исключительно выборными процессами. Порошенко не является государственным человеком. Считаю, что в истории восточно-славянского мира он запомнится точно так же, как [Симон] Петлюра, [Иван] Мазепа, [Богдан] Хмельницкий, [Роман] Шухевич и [Степан] Бандера», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, 6 декабря Верховная рада проголосовала за героизацию членов УПА, это решение поддержали большинство депутатов украинского парламента.

1 Организация запрещена на территории РФ.