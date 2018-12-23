Сирия оказалась не по зубам: Трамп обманул всех, включая американцев, объявив выход ВС США из САР

На этой неделе президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о начале вывода американского контингента из Сирии, хотя еще в начале декабря в Пентагоне говорили о необходимости создать многотысячную армию на основе курдских Демократических сил Сирии (SDF) якобы для продолжения борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Почему лидер Штатов вновь обманул всех, отказавшись от прежнего плана? Об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

На это обратило внимание польское издание Polityka. Ее журналисты напомнили, что американский генерал Джозеф Данфорд 6 декабря сообщил, что задача по обучению новых бойцов SDF выполнена лишь на 20%, и заверил в связи с этим, что о выходе группировки ВС США из САР речь пока не идет.

Тем не менее Трамп сделал по своему, что вызвало недоумение прежде всего у самих американцев. Даже многие его сторонники подвергли жесткой критике этот шаг, в том числе, например, Марко Рубио, посчитавший вывод американских войск из Сирии чудовищной стратегической ошибкой.

Поэтому такое стихийное решение президента Соединенных Штатов вызывает еще большее удивление. С чем же связан такой поворот? С намерением главы Белого дома сконцентрироваться на внутренних делах страны, о чем он много говорил во время избирательной кампании? Или же его больше заинтересовало некое другое направление во внешней политике? Как пишет Polityka, некоторая часть избирателей, например, как и сам Трамп, считают, что Вашингтону сейчас нужно сосредоточиться на Китае.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков, тем не менее, видит причину такого стремительного шага в том, что США в настоящее время больше заинтересованы в сотрудничестве с Турцией и ее отрыве от коалиции с Россией и Ираном. Такое мнение он выразил в интервью корреспонденту ФАН.

«Тут есть и внутренние мотивы, но в первую очередь это стремление американцев сблизиться с турками, и даже не просто сблизиться, а полностью развернуть их в свою сторону и включить в стан полностью лояльных к ним сторонников. Было ожидаемо, что Штаты рано или поздно бросят курдов. Я уже не раз говорил, что при выборе между первыми и вторыми Вашингтон все-таки предпочтет Анкару, потому что она член НАТО и вполне реальный потенциальный союзник, в то время как Курдистан — это, скорее, нечто мифическое. В результате SDF попросту будут брошены на растерзание туркам», — предполагает эксперт.

В пользу идеи о стремлении США сделать Турцию преданным блюстителем собственных интересов на Ближнем Востоке говорят еще два очень показательных факта.

«Во-первых, Госдепартамент одобрил возможную продажу Анкаре комплексов Patriot на 3,5 миллиардов долларов. Очевидно, что это также делается в стремлении сорвать российско-турецкую сделку по поставкам С-400. Во-вторых, появились заявления (хотя пока и противоречивые) о том, что американцы, возможно, выдадут Турции Фетхуллаха Гюлена. Если взять вкупе эти два момента вместе с выводом контингента США, то становится понятно — Штаты пытаются максимально сблизиться с Анкарой, в том числе для того, чтобы отдалить ее от России», — уверен востоковед.

Предсказать реакцию Эрдогана на предложение «руки и сердца» Трампа пока сложно, однако с наибольшей вероятностью он будет пытаться усидеть на двух стульях, в официальных высказываниях не отдавая предпочтения ни одному из них.

«У Анкары есть традиция во внешнеполитическом курсе — балансировать между Европой, Соединенными Штатами и РФ. В последнее время, как мне кажется, это равновесие было несколько нарушено, и чаши весов склонились в сторону России. Скорее всего, Турция захочет восстановить этот баланс и заодно воспользоваться теми бонусами, которые предлагают ей американцы. Роль может сыграть и то, начнет ли все же Анкара операцию на севере САР. От этого будут зависеть ее взаимоотношения с Москвой в рамках Астанинского формата, который предполагает мирное строительство и политическое урегулирование», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.