В Пермском крае объявлен траур по девяти шахтерам | 23 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Жертвы огненного плена Утром 22 декабря в шахте Соликамска на отметке 340 метров начался пожар. Восемь человек успели подняться на землю, девять — остались внизу. Пожар, почти сутки заливали пеной и водой. Причиной, по предварительной версии, стало строительство, проводившееся в шахте подрядной организацией. Точнее, нарушение правил ведения работ. Шахта принадлежит компании «Уралкалий». В компании заявляют, что уже год в шахте хозяйничает подрядчик: делает ремонт. Собственно, вина за пожар тоже лежит на нем. Создан оперативный штаб спасательной операции, на место прибыли горноспасательные отряды. Шесть попыток спуститься в пекло закончились ничем. До предполагаемого места нахождения заблокированных рабочих оставалось 10 непроходимых метров. Спасти никого не удалось. О гибели всех девятерых объявил губернатор Пермского края Максим Решетников. На тот момент тела еще не нашли и не подняли на поверхность, но надежды уже не осталось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения безопасности при строительстве. Четверо сотрудников подрядной организации задержаны. 24 декабря в Пермском крае объявили днем траура. Владимир Путин поручил разобраться в причинах произошедшего и оказать родственникам погибших максимальную поддержку. Правительство края уже пообещало выделить по одному миллиону рублей их семьям. Руководство «Уралкалия» выплатит им еще по два миллиона.

Смертельное цунами Индонезию опять накрыла гигантская волна. Вечером 22 декабря в Зондском проливе поднялось цунами. По данным специалистов, возможной причиной стал подводный оползень, случившийся после извержения вулкана Анак-Кракатау. Сегодня появились первые ужасающие данные по погибшим. На данный момент известно, что стихия унесла жизни 222 человек, 843 пострадали, без вести пропали — 28. Как признали представители профильных ведомств, сообщить о приближении стихийного бедствия заблаговременно не позволило устаревшее оборудование. Закупить для предсказания вулканических явлений новую и более подходящую технику не получается. Финансирование на эти нужды и так сокращают из года в год. Как говорится, гром не грянет — мужик не перекрестится. Хотя, странно, что в Индонезии, где цунами не редкость, гром должен был грянуть столько раз. 23 декабря президент Индонезии Джоко Видодо наконец приказал срочно заменить устаревшие элементы общенациональной системы раннего предупреждения цунами. Деньги под эти нужды дадут уже в начале следующего года. В свою очередь, посольство России в Индонезии направило местным властям запрос, чтобы выяснить, есть ли среди погибших россияне.