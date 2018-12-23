Пранкеры слили в Сеть запись телефонного розыгрыша митрополита «новой церкви Украины»



Киев, 23 декабря. Российские пранкеры Вован и Лексус обнародовали запись своего телефонного розыгрыша главы «новой Православной церкви Украины» митрополита Епифания.

Священнослужителю они позвонили от лица руководителя комитета Европарламента по внешней политике Дэвида Макалистера и поинтересовались у него его мнением о внутренней политике киевских властей, а также отношением к Петру Порошенко.

Один из пранкеров под видом европейского дипломата заявил митрополиту о своей надежде на то, что так называемая «Православная церковь на Украине» поддержит Порошенко на следующих выборах, раз он принял непосредственное участие в решении церковного вопроса в стране.

В ответ священнослужитель заявил, что ПЦУ в качестве национального лидера Украины видит именно Порошенко, ведь он продолжать тот процесс, который уже запущен в стране.

«Конечно, мы видим на этом посту только Порошенко, который должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в стране», — сказал он.

Напомним,«Православную церковь Украины» образовали на так называемом «объединительном соборе» в Киеве 15 декабря. В РПЦ проведение этого мероприятия, а также принятые на нем решения назвали «ничтожными» и не имеющими никакой юридической силы.

При этом Порошенко пытается использовать церковный раскол, а также инцидент в Керченском проливе, чтобы заработать очки в преддверии президентских выборов на Украине. У Порошенко крайне низкий рейтинг, политологи уже неоднократно отмечали, что ему ничего не светит, и он даже может не пройти во второй тур, именно поэтому он не стесняется использовать любые методы, пусть даже от этого страдают ни в чем неповинные верующие.

Отметим, что украинцы в соцсетях уже высмеяли билборды Порошенко с рекламой новой «ПЦУ». По мнению пользователей соцсетей, эти бордовые щиты с куполами и цитатами президента Украины просто «политическая макулатура».