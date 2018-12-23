В Крыму оценили антироссийскую резолюцию Украины

Симферополь, 23 декабря. Жители Крыма не признают резолюцию Генассамблеи ООН по якобы нарушению прав человека в регионе. Об этом заявил представитель Крыма в Общественной палате РФ Иван Абажер.

«Резолюция принималась без участия крымчан, поэтому признавать ее никто не будет», — заявил Абажер.

По его словам, рассмотрение такого документа должно предполагать присутствие крымской общественности. Абажер подчеркнул, что резолюция не отвечает интересам крымчан.

Представитель Крыма заявил, что международная общественность должна воспринимать голос крымчан о реальной ситуации в Крыму, а не верить выдумкам украинской стороны.

Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о якобы нарушении прав человека в Крыму. За нее высказались 65 стран, против — 27 государств, еще 70 государств воздержались.