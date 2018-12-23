Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В Крыму оценили антироссийскую резолюцию Украины

48
0 Оставить комментарий

В Крыму оценили антироссийскую резолюцию Украины

Симферополь, 23 декабря. Жители Крыма не признают резолюцию Генассамблеи ООН по якобы нарушению прав человека в регионе. Об этом заявил представитель Крыма в Общественной палате РФ Иван Абажер.

«Резолюция принималась без участия крымчан, поэтому признавать ее никто не будет», — заявил Абажер.

По его словам, рассмотрение такого документа должно предполагать присутствие крымской общественности. Абажер подчеркнул, что резолюция не отвечает интересам крымчан.

Представитель Крыма заявил, что международная общественность должна воспринимать голос крымчан о реальной ситуации в Крыму, а не верить выдумкам украинской стороны.

Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о якобы нарушении прав человека в Крыму. За нее высказались 65 стран, против — 27 государств, еще 70 государств воздержались.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.