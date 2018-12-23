МЧС рассказало, почему рабочие не смогли спастись из шахты в Соликамске

Соликамск, 23 декабря. Горение в шахте в Соликамске происходило на том же уровне, где находились погибшие рабочие. Глубина составляла 362 метра. Об этом заявил начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев

По его словам, все усилия спасателей были направлены на спасение жизней заблокированных горняков, однако все они были обнаружены без признаков жизни.

«Горение происходило на 362-й отметке», — подчеркнул Бабинцев.

По его словам, точное место возникновения пожара покажет экспертиза. Также будет установлено, какие факторы способствовали распространению огня.

Напомним, трагедия произошла 22 декабря, в строящемся стволе шахте ПАО «Уралкалий». В результате возгорания девять человек были блокированы и погибли, восьми рабочим удалось выйти на поверхность. Возбуждено уголовное дело. Расследование под личный контроль взял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Президент России Владимир Путин поручил оказать максимальную помощь семьям погибших. Также соболезнования выразил патриарх Кирилл.