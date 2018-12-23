«Политическая макулатура»: украинцы не оценили билборды Порошенко с рекламой новой церкви

Киев, 23 декабря. Украинцы высмеяли билборды президента страны Петра Порошенко с рекламой так называемой «Православной церкви Украины». В частности, его сравнили с безвкусной, провинциальной «политической макулатурой».

На бордовых рекламных щитах, появившихся в Киеве, размещена цитата украинского президента на фоне церковных куполов. «15 декабря 2018 года. Этот день вошел в историю. Президент Украины Петр Порошенко».

По словам пользовательницы Валентины Быковой, первая мысль, которая ее посетила, когда она увидела этот билборд, что Порошенко попросту «безвкусный провинциальный политик совковых понятий, кучмовского разлива, с замашками Наполеона».

«Надеюсь, оно (Порошенко. — Прим. ФАН), после выборов и окажется там, «наполеонам» самое место. Очередная яркая иллюстрация к моему предыдущему посту — политическая макулатура. А в историю, хочется верить, войдет 31 марта 2019 года!» — с сарказмом заметила она.

Напомним, 15 декабря, в Киеве прошел «объединительный собор», на котором Петр Порошено, представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, а также экзархи Константинопольского патриархата объявили о создании «единой поместной церкви — Православной церкви Украины». На этом же «соборе» был избран глава так называемой ПЦУ. Им стал один из ближайших соратников лидеров УПЦ КП Епифаний.