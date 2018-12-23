Песков заявил о готовности Путина отвечать на любые вопросы

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин готов отвечать на любые вопросы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя большую пресс-конференцию главы государства 20 декабря, представитель Кремля напомнил, как Путин дал задать вопрос журналисту из Украины, прекрасно понимая, что он точно «не будет спрашивать его про успехи российской экономики».

«Это ли не лучшим образом показывает, что он открыт для любых серьезных вопросов и он готов на них отвечать?» — поинтересовался Песков.

Напомним, украинский журналист Роман Цымбалюк, когда президент РФ предоставил ему слово, обвинил Россию в продолжающемся военном конфликте в Донбассе. Путин в ответ спокойно заметил, что РФ считает Украину одним из крупнейших торгово-экономических партнеров РФ и хочет, чтобы на всей территории этой страны был мир.

Кроме того, он напомнил, что именно киевские власти «ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей, и они стреляют по гражданам, которых они считают своими».

Стоит отметить, что на украинском телевидении после заявили, что «Путин прекрасно держит удар», а «запад на его фоне выглядит слабо».