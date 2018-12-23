Чиновник из Брянска, отправивший ребенка на отдых за счет благотворителей, может лишиться работы

Москва, 23 декабря. Губернатор Брянской области Александр Богомаз может уволить главу администрации города Клинцы Олега Шкуратов, чей ребенок отправился в Турцию по линии благотворительного фонда.

Ранее стало известно, что фонд имени Андрея Карлова организовал поездку для детей в Турцию. Среди приглашенных были активисты различных молодежных движений и волонтеры. Однако выяснилось, что в поездку также отправились десять детей чиновников невысокого ранга.

«Это люди, которые работают в администрации, в сфере защиты населения, работают в отделе образования, простые специалисты, работают в полиции», — заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире радиостанции и «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что примет решение главе администрации города Клинцы Олега Шкуратова. По его словам, чиновник не должен был поступать подобным образом и направлять своего ребенка на отдых за счет благотворителей.