«Русский спецназ захватил украинскую бомбу на Крымском мосту» и другие обвинения наших СМИ в фейках. Колонка Владимира Тулина

Государственный медиарегулятор Ofcom (Управление по коммуникациям) Великобритании обвинил российский телеканал Russia Today (RT) в нарушении правил беспристрастности.

По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, в качестве причин были указаны три эпизода его деятельности: репортажи из Львова о детском конкурсе рисунка, посвященном дивизии СС «Галичина», и погроме с убийствами цыганского табора, а также тот факт, что в эфире телеканала перебили американского посла в Великобритании. Ofcom возмущен тем, что в репортажах плохо отражена точка зрения противоположной стороны, то есть нацистов и неонацистов.

В связи с этим захотелось посмотреть, как с этим обстоят дела у СМИ в самой Великобритании. А заодно посмотреть, что они писали за последние пару месяцев по темам, наиболее связанным с Россией: покушение на Скрипалей и инцидент у Керченского пролива.

Так называемое «дело Скрипалей» не сходит со страниц британской прессы десятый месяц. Уже это доказывает, что главное для нее не судьбы отца и дочери, а разжигание русофобии. Тут яркий пример — статья The Times под интригующим названием «Число российских шпионов в Соединенном Королевстве выросло в пять раз со времен холодной войны».

«Согласно докладу, который будет опубликован через несколько недель, на территории Великобритании сейчас действуют около 200 офицеров российской разведки — это в пять раз больше, чем во времена холодной войны, — и как минимум 500 агентов, которые снабжают их информацией. Общество Генри Джексона, независимое британское общественное объединение, опросило действующих и бывших офицеров британской разведки и сделало вывод, что в настоящее время в Соединенном Королевстве действуют около 200 российских шпионов, что существенно больше, чем прежде. Согласно этому докладу, даже после высылки 23 предполагаемых офицеров российской разведки в связи с покушением на Скрипалей примерно половина из 56 аккредитованных российских дипломатов, до сих пор работающих в Лондоне, так или иначе замешаны в деятельности разведки. Другие агенты России работают без дипломатического прикрытия» — сообщается в первых абзацах статьи.

Теперь давайте посчитаем: пусть не половина, а все 56 российских дипломатов являются по совместительству офицерами нашей разведки. Еще 23 из них выслали. Тогда получается, что около 120 наших офицеров-разведчиков продолжают действовать в Великобритании без дипломатической защиты, плюс пять рот их агентов. Со времени публикации прошло два месяца, однако об аресте или высылке шпионов из Великобритании ничего не слышно.

Далее автор статьи сообщает: «Как пишет автор доклада Эндрю Фоксолл, Лондон плохо подготовлен для того, чтобы выполнять роль линии фронта в шпионской операции президента России Владимира Путина. Он призывает власти Великобритании принять такие же меры, какие приняла Эстония, которая каждый год публикует доклад, где перечисляются имена людей и названия организаций, подозреваемых в связях с российской разведкой».

Долго искал опубликованные в Эстонии списки русской агентуры — не нашел, ничего об этих ежегодных списках не слышали и живущие там знакомые. Интересно было бы их почитать и выяснить, есть ли там адреса русских шпионов. А если они есть, то тогда и в эстонских телефонных справочниках надо указывать адреса и телефоны резидентур наших разведок, а местные налоговики должны заставлять агентуру платить налоги с денег, полученных из Москвы…

И все это публикует самая известная газета Великобритании.

Другая известная газета этой страны, Тhе Guardian, посвятила покушению на Скрипалей статью «Я оцепенел», в которой отравленный «Новичком» полицейский рассказывает о своем «эмоциональном потрясении». Основную часть статьи занимает описание телевизионной передачи ВВС «Панорама», где присутствует следователь, расследующий это покушение.

«Заместитель комиссара Дин Хейдон заявил, что детективы обнаружили значительное количество «Новичка» во флаконе для духов, найденном спустя три месяца после отравления Скрипалей. На вопрос о том, сколько людей могли погибнуть, он ответил: «Трудно сказать. Знаете, счет мог пойти на тысячи». Считается, что преступники воспользовались этим флаконом для ввоза «Новичка» в Британию и нанесения этого отравляющего вещества на ручку двери в доме Скрипалей» — рассказывается в статье.

Какие, оказывается, у нас неквалифицированные шпионы: собираются отравить тысячи, а в итоге и одного Скрипаля не могут!

«В четверг вечером полиция обнародовала еще три записи подозреваемых в отравлении в Солсбери, сделав это в рамках проводимого расследования, — сообщает статья далее. — Там видно, как они приехали на железнодорожную станцию, прошли мимо заправки возле дома Скрипалей за несколько минут до того, как нанести «Новичок» на ручку двери, по мнению полицейских, и как потом они возвращаются через мост обратно на станцию».

А начинается статья с воспоминаний полицейского Ника Бейли. Он и двое его коллег надели защитные костюмы и провели обыск в доме Скрипаля спустя несколько часов после того, как тот вместе с дочерью потерял сознание в центре Солсбери.

«Я первым вошел в дом, — рассказал Бейли. — Мы должны были проверить, не пострадал ли кто-то еще. Все выглядело вполне нормально. Ничего подозрительного не было».

Но, выйдя из дома, Бейли почувствовал себя нехорошо. Он отправился домой, но оттуда его отвезли на скорой в больницу.

«Зрачки у меня сузились до предела. Я очень сильно потел и чувствовал жар. Перед глазами у меня все плыло. Я нетвердо стоял на ногах», — вспоминает полицейский.

Так как в статье дважды пишется, что «Новичок» был нанесен на ручку двери, то возникает вопрос: чем же тогда отравился полицейский в защитном костюме внутри дома? Вообще, изучая покушение на Скрипалей по британским СМИ, можно заметить интересную деталь.

Вначале несколько месяцев они рассказывали, что газовая атака произошла во дворике, где нет видеокамер, вскоре после того как Скрипали вышли из заведения. Затем появились Александр Петров и Руслан Боширов — и теперь СМИ утверждают, что отравление произошло через ручку входной двери дома Сергея Скрипаля. Получается, что он зачем-то схватился за ручку одновременно с дочерью.

Тому, что именно Петров и Баширов отравили Скрипалей, у британских СМИ есть два «доказательства»: видеозаписи их прогулки по Солсбери и факт, что их загранпаспорта различаются только последними цифрами. Правда, первое доказывает только то, что они были в городе, а второе — то, что они зарегистрированы в одном районе и подали документы на получение загранпаспортов в один день, а никак не их принадлежность к ГРУ.

Интерес к Скрипалям у британских изданий не иссякает, но при этом никто из них не может ответить на вопрос об их нынешнем местонахождении или взять у них интервью. А вот другая «правдивая» информация выдается в избытке. Федеральное агентство новостей уже писало об этом в статье «Как в деле Скрипаля западные СМИ выдавали желаемое за действительное».

Много внимания уделяют СМИ бывшей владычицы морей и недавним событиям у Керченского пролива. Та же The Times опубликовала 2 декабря статью «Мост Москвы за три миллиарда фунтов потопил экспортную торговлю Киева».

«Живущие в окрестностях моста русские смотрели на меня подозрительно, когда я спрашивал у них дорогу в лежащий неподалеку портовый город Керчь, — пишет ее автор. — Один мужчина в меховой шапке спросил меня: «А зачем вам это знать?» Другие жители либо утверждали, что не знают дорогу в порт, либо качали головой и торопливо отходили в сторону, не сказав ни слова».

Не очень понятно, что автор хотел сказать этим «фактом»: что местные жители сплошь агенты ФСБ? Или наоборот — они запуганы русскими оккупантами? И уж совсем непонятно, зачем он их спрашивал: там везде есть указатели дороги на Керчь, в том числе и на английском языке.

Продолжает статью следующий пассаж: «Путин, старающийся предстать в образе человека дела и хозяина своего слова, сел за руль тяжелого грузовика и поехал по мосту, открывая движение транспорта. Рядом с ним в кабине сидел его друг детства и спарринг-партнер по дзюдо Аркадий Ротенберг».

Тут, как говорится, комментарии излишни: весь мир видел, что в день открытия движения по Крымскому мосту в кабине с президентом России находились два мостостроителя.

Но самое главное, что благодаря этой статье мы теперь «знаем», для чего мост был построен на самом деле.

«Истинное предназначение моста состоит не в том, чтобы улучшить транспортное сообщение России с захваченным в 2014 году полуостровом, — утверждает автор, — а в том, чтобы заблокировать украинское судоходство между Черным и Азовским морями. Мост построен слишком низко, и многие грузовые суда под ним не проходят. Это помогает России душить украинские порты Мариуполь и Бердянск, находящиеся на Азовском море. На их долю приходится 45% украинского экспорта, но сейчас они, по сути дела, находятся в блокаде».

Тут сложилась уникальная ситуация: уже через два дня, 4 декабря, самая известная экономическая газета в мире Financial Times опубликовала статью на ту же тему — «Украинские порты страдают из-за напряженности в отношениях с Россией», где сообщила, что на порты Мариуполь и Бердянск приходится около 6% украинского экспорта.

Хочется сказать: господа английские журналисты, вы, перед тем как врать, хотя бы сговаривайтесь друг с другом, а то скоро у юмористических журналов читателей не останется, все вас будут читать.

В действительности, чтобы блокировать вход украинских судов в Азовское море, мост не нужен: после возвращения Крыма в состав России весь Керченский пролив стал территориальными водами нашей страны. И она в соответствии с международными законами получила право досматривать любые суда, проходящие через него. Однако делать это Россия стала только после захвата Украиной российского судна «Норд», о чем британские СМИ «забывают» сообщить своим читателям.

Что касается высоты нового моста, то надо напомнить: Азовское море — самое мелкое в мире и большие суда по нему просто не пройдут. Кроме того, если мы так «душим» украинские порты, то значит, что «душим» и российские порты Таганрог, Азов и Ростов-на-Дону.

Разумеется не обошли британские издания своим вниманием и попытку прорыва украинских кораблей. Тут море «правды» излил на читателей газеты The Guardian eвропейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, чье выступление в Брюсселе подробно описано в статье «Россия подготовила почву для захвата украинских кораблей, распространяя фейковые новости» от 10 декабря.

«Вы ошибаетесь, если думаете, что этот инцидент возник на пустом месте, — сказал Кинг. — Кампания дезинформации началась намного раньше, более года тому назад, когда российские СМИ приступили к распространению сообщений о том, что киевские власти углубляют дно Азовского моря, готовя места для размещения натовских кораблей. Затем летом появились заявления о том, что Украина заразила море холерой. Потом конспирологические теории начали набирать обороты. Российские СМИ сообщили, что британские и украинские спецслужбы пытались провезти атомную бомбу в оккупированный Крым, чтобы взорвать ее на построенном недавно мосту. Однако направленный Москвой спецназ отважно сорвал эту попытку. Полагаю, это была очередная попытка нажиться на фейковых новостях».

Уважаемые читатели, кто-нибудь из вас слышал вышеназванные фейковые новости? Нет? Вот ведь какие мы, кремлевские пропагандисты, целый год фейковые новости распространяли, а их никто, кроме Джулиана Кинга, не услышал.

А если попытаться принять его выступление всерьез, что крайне трудно, то получается, что раз мы еще за год знали о попытке прорыва, то получается, что в командовании украинских ВМС наша агентура (да и сам Джулиан Кинг, единственный знающий о наших фейках, — тоже). Сразу песня из кинофильма вспоминается: «Шпионы там, шпионы здесь. Без них не встать, без них не сесть».

Впрочем, как написано в статье, только Керченским проливом тайная деятельность России не ограничивается.

«Кинг заявил, что социальные сети должны выявлять и закрывать фальшивые аккаунты, которые распространяют дезинформацию, — утверждает статья. — Он особо выделил Google из-за того, как этот поисковик отдает приоритет новостям. Кинг сказал: «Нам нужно больше ясности об алгоритмах и о том, как они расставляют приоритеты по размещаемому в Сети контенту. Если мы ищем в Google что-то, имеющее отношение к ЕС, то в первых строках поиска неизменно появляются российские пропагандистские СМИ RT и Sputnik».

«Правдивость» слов про приоритеты Google может проверить любой желающий менее чем за минуту. Однако Джулиана Кинга это не смущает. Из статьи становится понятно, во сколько обходится жителям ЕС подобная «информация», так как Джулиан Кинг сообщает, что узнал он это все от подразделения Еврокомиссии — правительства ЕС по выявлению дезинформации под названием «Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям».

А заканчивается статья так: «На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о создании системы быстрого оповещения, которая поможет странам — членам ЕС распознавать кампании дезинформации, а также об увеличении бюджета на выявление дезинформации с 1,69 млн до 4,4 млн фунтов стерлингов».

На самом деле речь явно идет не о выявлении дезинформации, а о ее создании. Так, что мы услышим еще много «сенсаций» от бывшего посла Великобритании во Франции, а ныне члена правительства ЕС по безопасности Джулиана Кинга. Впрочем осталось ему недолго: в марте 2019 года Великобритания выходит из ЕС и он автоматически теряет свой пост.

Как вы можете лично убедиться, как в вышеуказанных статьях, так и в подавляющем большинстве произведений британских СМИ на эти же темы никакой альтернативной точки зрения нет и в помине. А если Ofcom считает, что его британские подопечные не нарушают принципов беспристрастности, то, очевидно, идеалом беспристрастности у него является доктор Геббельс.