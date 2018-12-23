Трагедия в Соликамске: что известно о пожаре к этому часу

В стволе шахты ПАО «Уралкалий» в городе Соликамске, расположенном в Пермском крае, 22 декабря 2018 года произошло возгорание. Федеральное агентство новостей рассказывает, что к данному часу известно о пожаре.

В момент инцидента под землей находились 17 человек. Восьмерым удалось спастись, девять погибли. Информацию подтвердили в МЧС. В настоящий момент тела всех шахтеров до сих пор не подняты на поверхность.

Список погибших

Ранее был опубликован список погибших. Соответствует ли он действительности, пока непонятно: местные власти и спасатели не делали официальных заявлений.

Антон Абрамов (Уфа, Башкирия);

Сергей Беклинев (Соликамск, Пермский край);

Александр Богатырев (Соликамск, Пермский край);

Сергей Игнатенко (Белорецк, Башкирия);

Виктор Кнауб (Сараны, Пермский край);

Алексей Панов (Усово, Пермский край);

Илья Прошкин (Усово, Пермский край);

Сергей Томшин (Уфа, Башкирия);

Александр Чубенко (станица Курьинская, Краснодарский край).

Следком возбудил дело в связи с гибелью шахтеров, к настоящему времени задержаны четыре человека, в том числе горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев. В скором времени подозреваемым будут предъявлены обвинения, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Ход расследования лично контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Причины пожара

Что стало причиной пожара, в настоящий момент неясно. Согласно первоначальной версии, к трагедии привел взрыв метана.

Позже эту версию опровергли в руководстве «Уралкалия».

Как пишут СМИ, пожар мог произойти из-за воспламенения строительной пены, которая используется при строительстве тоннелей. По другой из версий, возгорание могло стать следствием неисправности проводки.

Реакция властей

24 декабря объявлено в Пермском крае днем траура по погибшим. Власти Пермского края и Башкирии пообещали оказать семьям погибших необходимую помощь вне зависимости от места прописки. Подрядчик в свою очередь решил выплатить семье каждого из шахтеров по 2 миллиона рублей. Кроме того, пострадавшие получат по миллиону в качестве страховой выплаты.

Президент России Владимир Путин поручил максимально объективно изучить обстоятельства чрезвычайного происшествия в Соликамске и оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Глава Камбина Дмитрий Медведев также дал указание главе региона Максиму Решетникову помочь семьям горняков. Также свои соболезнования пострадавшим выразил патриарх Кирилл.