Трагедия в Соликамске: что известно о пожаре к этому часу
В стволе шахты ПАО «Уралкалий» в городе Соликамске, расположенном в Пермском крае, 22 декабря 2018 года произошло возгорание. Федеральное агентство новостей рассказывает, что к данному часу известно о пожаре.
В момент инцидента под землей находились 17 человек. Восьмерым удалось спастись, девять погибли. Информацию подтвердили в МЧС. В настоящий момент тела всех шахтеров до сих пор не подняты на поверхность.
Список погибших
Ранее был опубликован список погибших. Соответствует ли он действительности, пока непонятно: местные власти и спасатели не делали официальных заявлений.
Антон Абрамов (Уфа, Башкирия);
Сергей Беклинев (Соликамск, Пермский край);
Александр Богатырев (Соликамск, Пермский край);
Сергей Игнатенко (Белорецк, Башкирия);
Виктор Кнауб (Сараны, Пермский край);
Алексей Панов (Усово, Пермский край);
Илья Прошкин (Усово, Пермский край);
Сергей Томшин (Уфа, Башкирия);
Александр Чубенко (станица Курьинская, Краснодарский край).
Следком возбудил дело в связи с гибелью шахтеров, к настоящему времени задержаны четыре человека, в том числе горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев. В скором времени подозреваемым будут предъявлены обвинения, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Ход расследования лично контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Причины пожара
Что стало причиной пожара, в настоящий момент неясно. Согласно первоначальной версии, к трагедии привел взрыв метана.
Позже эту версию опровергли в руководстве «Уралкалия».
Как пишут СМИ, пожар мог произойти из-за воспламенения строительной пены, которая используется при строительстве тоннелей. По другой из версий, возгорание могло стать следствием неисправности проводки.
Реакция властей
24 декабря объявлено в Пермском крае днем траура по погибшим. Власти Пермского края и Башкирии пообещали оказать семьям погибших необходимую помощь вне зависимости от места прописки. Подрядчик в свою очередь решил выплатить семье каждого из шахтеров по 2 миллиона рублей. Кроме того, пострадавшие получат по миллиону в качестве страховой выплаты.
Президент России Владимир Путин поручил максимально объективно изучить обстоятельства чрезвычайного происшествия в Соликамске и оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Глава Камбина Дмитрий Медведев также дал указание главе региона Максиму Решетникову помочь семьям горняков. Также свои соболезнования пострадавшим выразил патриарх Кирилл.