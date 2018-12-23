Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Песков заявил о клевете, прозвучавшей на пресс-конференции Путина от псевдожурналистов

249
0 Оставить комментарий

Песков заявил о клевете, прозвучавшей на пресс-конференции Путина от псевдожурналистов

Москва, 23 декабря. В Кремле выразили сожаление, что на пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая прошла 20 декабря, прозвучали жалобы от псевдожурналистов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Политик отметил, что на пресс-конференции главы государства прозвучали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистам. Он выразили сожаление в связи с этим.

«Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам», — сказал Песков.

Песков заявил о клевете, прозвучавшей на пресс-конференции Путина от псевдожурналистов

По его словам, люди отняли время у настоящих журналистов, которые хотели задать свои вопросы главе государства. Кроме того, они рассказывали информацию, которая не соответствовала действительности.

«По сути, это можно назвать клеветой», — добавил Песков.   

Напомним, пресс-конференция президента России прошла 20 декабря и длилась три часа 43 минуты. Главе государства задали порядка 70 вопросов.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.