Песков заявил о клевете, прозвучавшей на пресс-конференции Путина от псевдожурналистов

Москва, 23 декабря. В Кремле выразили сожаление, что на пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая прошла 20 декабря, прозвучали жалобы от псевдожурналистов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Политик отметил, что на пресс-конференции главы государства прозвучали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистам. Он выразили сожаление в связи с этим.

«Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам», — сказал Песков.

По его словам, люди отняли время у настоящих журналистов, которые хотели задать свои вопросы главе государства. Кроме того, они рассказывали информацию, которая не соответствовала действительности.

«По сути, это можно назвать клеветой», — добавил Песков.

Напомним, пресс-конференция президента России прошла 20 декабря и длилась три часа 43 минуты. Главе государства задали порядка 70 вопросов.