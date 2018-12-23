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Станция метро «Лыбедская» в Киеве закрыта из-за угрозы теракта

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Станция метро «Лыбедская» в Киеве закрыта из-за угрозы теракта

Киев, 23 декабря. В Киеве из-за сообщения о минировании закрыта станция метро «Лыбедская». Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

«Станция «Лыбедская» закрыта на вход и выход», — говорится в сообщении.

По словам представителей пресс-службы, поступил анонимный звонок о минировании, сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Киеве эвакуировали 37 супермаркетов «Сильпо» из-за сообщения о минировании. Инциденты произошли 28 ноября. Магазины были оцеплены, в МВД Украины подчеркнули, что в Киеве осматривались все помещения этой сети.

Отметим, что 28 сентября неизвестный сообщил о минировании состава Киев — Мариуполь. 700 человек были эвакуированы.

Автор: Денис Коробейников
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