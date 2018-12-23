Песков прокомментировал большую пресс-конференцию Путина

Москва, 23 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал большую пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоялась 20 декабря.

«Сейчас ни один из мировых лидеров, наверное, не способен повторять в таком режиме такой формат общения или с гражданами страны в прямом эфире, или с представителями средств массовой информации», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина продолжалась три часа 43 минуты. За это время президент РФ ответил на вопросы 53 представителей СМИ. В этом году на ежегодную большую пресс-конференцию были аккредитованы 1702 журналиста — это рекордное число сотрудников СМИ на данном мероприятии. Пресс-конференция 2018 года стала 14-й по счету.