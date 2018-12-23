Кокорин и Мамаев сыграют в футбол в СИЗО

Москва, 23 декабря. Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые в настоящее время находятся в СИЗО, проведут матч против сотрудников «Бутырки».

Идею провести футбольный матч в СИЗО поддержал Мамаев. Ему об этом сообщили во время занятия в спортзале учреждения.

«Отличная идея! Кокориных — старшего и младшего — уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите», — сказал игрок «Краснодара».

Кирилл Кокорин — брат Александра Кокорина — признался, что сыграть на футбольном поле против команды сотрудников «Бутырки» — его мечта.

Представитель православной общественной организации «Сорок сороков» Елена Абдулаева сообщила, что было предложено создать две команды: заключенных и сотрудников. По ее словам, в «Бутырке» есть все условия для того, чтобы провести матч. Как отметил «Московский комсомолец», идею уже одобрила ФСИН.

Напомним, в октябре этого года Кокорин и его брат, Мамаев и их друзья устроили две драки в центре Москвы. Суд арестовал их на два месяца, в декабре их арест продлили до февраля.