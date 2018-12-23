Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших на шахте в Соликамске

Москва, 23 декабря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП на шахте в Соликамске. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

По его словам, патриарх молится об упокоении душ усопших, а также об укреплении каждого, кого коснулось это горе.

«Святейший патриарх Кирилл соболезнует родным и близким погибших на шахте в Соликамске шахтеров. Людям, которые потеряли своих родных, очень сложно перенести время страдания и оплакивания своих близких», — заявил Волков.

Напомним, трагедия произошла на шахте в Соликамске 22 декабря. Во время ремонтных работ в шахте начался пожар. Восемь рабочих сумели выйти на поверхность, девять — оказались заблокированы на глубине 340 метров и погибли.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России задержал четырех сотрудников подрядной организации ФГУП «УС-30 СМУ-680». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Ранее стало известно, что тело одного из девяти горняков подняли из шахты.