В честь 95-летия ЦСКА 50 команд сразились за кубок клуба в «Играх Героев». ФАН-ТВ

50 команд вступили в борьбу за кубок клуба ЦСКА. В спортивном комплексе прошли соревнования «Игры Героев», посвящённые 95-летию клуба. Соревнования организованы совместно с «Лигой Героев». До экстремальной эстафеты дошли только 20 команд, показавших лучшие результаты в общей физической подготовке.

«В этом году ЦСКА празднует свой юбилей — 95 лет. И так получилось, что этот юбилей мы праздновали 29 апреля на полигоне в Алабино, наша команда бежала «Гонку Героев». Так зародилась идея провести совместный проект. Конечно, мы надеемся, что данное мероприятие не будет разовым и получит широкую поддержку у спортивного населения. Возможно, будем проводить его не только в Москве, но и в других регионах», — поделился планами начальник Центрального спортивного клуба Армии, полковник Артем Громов.

Организаторы говорят, что для участия в этих соревнованиях необязательно быть спортсменом. Гонка — это способ проверить свои возможности, испытать себя, в том числе и в моральном плане. Впервые подобные соревнования прошли в крытом спортивном комплексе.

«Достаточно много людей пришли на это первое мероприятие. Я уверена, что мы будем развивать его дальше. Основная задача — добиться того, чтобы люди не сидели зимой на диване, а продолжали заниматься спортом, соревноваться, готовиться к открытию нового сезона. Конечно, некоторые препятствия взяты с гонки, некоторые — с забега, некоторые вещи мы экспроприировали у кросс-фита», — рассказала руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

Прыжки в длину, толкание ядра, комплекс по ОФП, бег на 2000 метров, полоса препятствий — первый этап отбора. После нескольких часов судейства жюри определились с лидерами. Только они прошли сложнейшие экстремальные препятствия «Гонки Героев»: заборы, сетки и рукоходы.