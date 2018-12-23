Пожар на электроподстанции обесточил многоэтажки и соцобъекты в ЕАО

Биробиджан, 23 декабря. В городе Облучье Еврейской автономной области произошло возгорание на электроподстранции из-за сбоя в работе трансформатора.

Инцидент произошел около 20.00 по местному времени возле многоэтажки на улице Ключевой. В результате аварии шесть многоквартирных домов, пять частных домов, а также социально-значимые объекты остались без электричества.

Отмечается, что в детском саду № 4 и на канализационно-насосной станции нет электроэнергии. Сотрудники городской прокуратуры проводят проверку, устанавливают причины сбоя.

Ранее сообщалось, что в шахте в Соликамске произошел сильный пожар. После продолжительных поисков спасатели обнаружили тела девяти погибших горняков.