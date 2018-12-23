Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с жертвами цунами

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с жертвами цунами.

Стихийное бедствие обрушилось на западное побережье Индонезии вечером в субботу. Жертвами цунами на стали более 200 человек.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Индонезии», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер попросил Видодо передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также глава государства пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал при цунами.