Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с жертвами цунами
0 Оставить комментарий
Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с жертвами цунами.
Стихийное бедствие обрушилось на западное побережье Индонезии вечером в субботу. Жертвами цунами на стали более 200 человек.
«В России разделяют скорбь дружественного народа Индонезии», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер попросил Видодо передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также глава государства пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал при цунами.