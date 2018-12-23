«ГА ООН скомпрометировала себя»: сенатор от Крыма назвала украинскую резолюцию политическим заказом

Симферополь, 23 декабря. Украинская резолюция «по нарушению прав человека» в Крыму, принятая Генеральной ассамблеей ООН, является очевидным антироссийским политическим заказом. Об этом заявила сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.

«Генеральная Ассамблея ООН скомпрометировала себя принятием резолюций», — сказала Ковитиди в комментарии РИА Новости.

Она отметила, что принятая по Крыму резолюция противоречит Уставу ООН. Ковитиди напомнила, что международная организация требовала предоставить результаты расследования нарушений Украиной прав человека в Крыму во время блокады, организованной киевскими властями. Однако с 2016 года Украина системно не исполняет 13-й доклад ООН от 2016 года, в котором были изложены данные положения.

Сенатор также подчеркнула, что вынесенная ООН резолюция по Крыму противоречит основным принципам международного права. Кроме того Ковитиди полагает, что очередная резолюция по Крыму требует жесткой оценки, так как является попыткой грубого вмешательства в вопросы государственного суверенитета России.

Напомним, Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по Крыму о «нарушениях прав человека». За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 27, 70 государств воздержалось. Пятый бюджетный комитет ГА ООН отказался выделить средства на реализацию резолюции.