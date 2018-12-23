Порошенко приравнял боевиков ОУН-УПА к участникам боевых действий и одарил льготами

Киев, 23 декабря. Националистов запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА11) приравняли к участникам боевых действий. Президент страны Петр Порошенко подписал соответствующий закон, усилив социальную защиту националистов и обеспечив их почти двумя десятками льгот.

В частности, им предоставят льготы на оплату коммунальных тарифов, обеспечат лекарствами, а также предоставят возможность бесплатно ездить в транспорте.

Согласно данным в пояснительной записке к закону, на конец мая этого года в живых на Украине оставалось около 1,2 тыс. членов ОУН-УПА.

Отметим, что принятие такого закона стало даже закономерным на фоне продолжающейся героизации ОУН-УПА на Украине. В октябре этого года Порошенко, к примеру, распорядился заменить воинское приветствие ВСУ на лозунг оуновцев «Слава Украине — героям слава».

Накануне стало известно, что Новый год в Киеве собираются отметить шествием в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, а 19 декабря в Раде одобрили проект, по которому которому день рождения Бандеры считается официальным праздником. В МИД РФ в ответ заявили, что на фоне «вакханалии» в «незалежной» вокруг памятных дат и праздников появление «дня Бандеры» неудивительно.

Напомним, ОУН-УПА действовала против советской армии в годы Великой Отечественной войны, националисты сотрудничали с фашистской Германией. Подразделениями ОУН-УПА была организована так называемая «Волынская резня». В 2016 году парламент Польши квалифицировал действия украинских националистов против поляков как геноцид.

1 Организация запрещена на территории РФ.