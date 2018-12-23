Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели 9 горняков в шахте в Соликамске



Москва, 23 декабря. Дело о гибели рабочих в шахте «Уралкалия» передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она также подчеркнула, что председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Напомним, жертвами пожара и задымления в шахте «Уралкалия» в Соликамске стали девять работников. Они оказались заблокированы под землей на глубине 340 метров.

В рамках расследования уже задержаны четверо подозреваемых.