Гараничев финишировал третьим на этапе Кубка мира по биатлону

Москва, 23 декабря. Российский биатлонист Евгений Гараничев завоевал бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира.

Гараничев преодолел дистанцию за 38 минут 19,3 секунды. Отметим, что россиянин отстрелялся «чисто» на всех четырех рубежах. Он уступил победителю — норвежцу Йоханнесу Бё — 54,1 секунды.

Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе. Он допустил одну ошибку в стрельбе.

Этап Кубка мира по биатлону проходит в чешком Нове-Место.