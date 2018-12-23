Детский омбудсмен отреагировала на «турецкий скандал» в Брянской области

Москва, 23 декабря. Информацию о том, что дети брянских чиновников и депутатов отдохнули в Турции за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации, тщательно проверяют. Об этом говорится в сообщении Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

Отмечается, что уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова находится на связи с регионом.

«Направлены соответствующие запросы в ведомства, а также главе Брянской области», — говорится в сообщении.

Ранее журналисты одного из изданий в городе Клинцы сообщили о том, что 50 детей весной 2018 года съездили на отдых в Турцию за счет фонда. Выяснилось, что большинство из них оказалось детьми местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.