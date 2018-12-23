Израиль продолжит военные операции против Ирана в Сирии — Нетаньяху

Тель-Авив, 23 декабря. Израиль продолжит действовать в Сирии против военного присутствия Ирана, а также может расширить свои операции, несмотря на уход США из региона. Об этом заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, вывод войск США из Сирии не изменит последовательной политики Израиля против Ирана.

«Мы продолжим действовать против попыток Ирана закрепиться там в военном отношении и, если будет необходимо, даже расширим наши операции», — подчеркнул Нетаньяху.

Также Нетаньяху подчеркнул, что сотрудничество Израиля и США продолжается «в полную силу».

Напомним, американский президент Дональд Трамп в среду, 19 декабря, объявил о выводе войск США из Сирии. Он объяснил свои действия «победой» США над «Исламским государством»1 (деятельность организации запрешена в России). Однако, российский президент Владимир Путин заявлял о победе над «Исламским государством» еще в декабре 2017 года.

Отметим, что министр иностранных дел Сергей Лавров назвал решение США по выводу войск шагом в правильном направлении.

«Вывод незаконно находящихся на территории той или иной страны войск — это шаг в правильном направлении», — подчеркнул российский министр.

Напомним, что коалиция во главе США находится в Сирии незаконно. Она не имеет разрешения на действия на сирийской земле ни от официального Дамаска, ни от Собвеза ООН. Единственные страны, которые получили разрешение на военное присутствие в САР — это Россия и Иран.

1 Организация запрещена на территории РФ.