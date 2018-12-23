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Путин реорганизовал управление по обеспечению конституционных прав граждан России

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Путин реорганизовал управление по обеспечению конституционных прав граждан России

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин реорганизовал Управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан РФ. Указ главы государства опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации.

«Реорганизовать Управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан», — говорится в указе.

Теперь на управление будет возложено, в том числе обеспечение деятельности главы государства по вопросам государственной миграционной политики.

Напомним, должность руководителя управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан занимаем Максим Травников.

Автор: Данила Копп
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