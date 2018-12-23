Путин реорганизовал управление по обеспечению конституционных прав граждан России
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Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин реорганизовал Управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан РФ. Указ главы государства опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации.
«Реорганизовать Управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан», — говорится в указе.
Теперь на управление будет возложено, в том числе обеспечение деятельности главы государства по вопросам государственной миграционной политики.
Напомним, должность руководителя управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан занимаем Максим Травников.