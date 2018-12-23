Последний участник восстания в Варшавском гетто скончался в Израиле
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Иерусалим, 23 декабря. В Израиле в возрасте 94 лет умер последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем. Об этом сообщают израильские СМИ.
Ротем примкнул к Еврейской боевой организации, которая действовала на территории Польши в 1942 году. В апреле 1943 года в Варшавском гетто вспыхнуло восстание. Ротем был один из немногих, кто сумел выжить. Всего за месяц боев с нацистами погибли 13 тысяч человек.
Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с кончиной Симхи Ротема.
«Он воевал с нацистами, спасал евреев, а после холокоста приехал в Израиль и стал примером героизма для народных масс», — заявил израильский премьер.