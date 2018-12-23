«Сирия — ваша»: Трамп «сдал» САР Эрдогану перед заявлением о выводе войск — СМИ США

В мировых СМИ продолжает широко обсуждаться тема возможного выхода войск США из Сирии, а наиболее активно и неоднозначно об этом дискутируют в американской прессе. Издание The Washington Post, например, называет внезапное решение президента Штатов — «катастрофическим последствием» его телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В публикации отмечается, что в ходе переговоров по телефону 14 декабря лидеры государств прежде всего разбирали сирийскую повестку и, конечно, курдский вопрос. Предполагается, что президент Турции в очередной раз выразил недовольство по поводу военной поддержки американцами курдских вооруженных формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК). По данным The Washington Post, уставший от беспокойств Анкары Трамп отреагировал импульсивно и по-детски.

«Знаете что... она (Сирия) пусть теперь будет ваша, а мы уходим», — будто бы заявил он в ответ своему турецкому коллеге.

В статье американской газеты также отмечается, что настойчивое намерение президента США все-таки вывести контингент из САР стало абсолютной неожиданностью для членов Конгресса. По мнению редакции издания, этим шагом Трамп сдает интересы Соединенных Штатов в пользу двух своих главных геополитических противников — Ирана и РФ.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил в комментарии для ФАН, что решение американского лидера, действительно, было порывистом и стихийным, и при этом оно вновь обозначило глубокий раскол внутри политической системы США.

«Эти заявления и действия Трампа сегодня обсуждаются во всем мире, многие эксперты теперь нацелены на анализ сложившейся ситуации и дальнейшие прогнозы, они хотят выяснить, что же предшествовало данному решению. Нынешний же глава Белого дома еще в начале своего срока показал всем, что он предсказуем своей непредсказуемостью. Он как шоумен любит ошарашить всю планету необычными высказываниями, которые приходят ему в голову где-то в одиночестве и тут же оказываются на его странице в Twitter», — подчеркнул наш собеседник.

Однако надо помнить, что американский президент — не только обладатель звезды на голливудской «Аллее славы», но и бизнесмен-миллиардер.

«Задача по свержению лидера Сирии Башара Асада и установлению в этой арабской республике власти лояльного к Вашингтону правительства не была выполнена Штатами. Именно по этой причине в первую очередь и говорят, что США потерпели фиаско в САР. Трамп как бизнесмен, который не любит расходовать средства без пользы и который предпочитает вкладываться в выигрышные кампании, давно хотел бы выйти из сирийского конфликта. Но с этим не согласно большинство американских политиков и военных. Завершение операции в САР, например, стало причиной ухода Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона. Это значит, что Трамп находится в центре политического противостояния в своей же стране», — указал эксперт.

В частности, именно поэтому не стоит думать, будто бы в случае полного вывода своей группировки из САР Вашингтон навсегда закроет для себя сирийскую повестку.

«Американские военные фактически лишь стояли на базах и периодически вставляли палки в колеса Дамаску, что позволяло повысить живучесть боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Ключевой же момент в том, что Штаты могут оказывать глобальное влияние. Вашингтон, например, практически запретил своим союзникам вкладываться в восстановление Сирии, не позволяя тем самым многим беженцам вернуться в свои дома. Много негативного для арабской республики делается американцами в информационном пространстве, а также в рамках ООН и на других международных площадках», — добавил собеседник ФАН.

Учитывая все это, можно сделать вывод, что между Трампом и Эрдоганом действительно мог быть такой диалог, как описывается в газете The Washington Post.

«Безусловно, турецкий лидер не мог не затронуть проблемы курдских террористов при разговоре о САР. Для него это ключевой вопрос сирийской повестки, и Анкаре, конечно, совершенно не нравятся связи РПК и США. Кроме того, вполне возможно, что переговоры носили характер некой сделки, где выход сил Штатов из Сирии был одним из условий», — закончил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.