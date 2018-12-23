«Многие военные не имеют иммунитета»: ВСУ угрожает инфекционное заболевание

Киев, 23 декабря. Украинской армии и силовым структурам угрожает инфекционное вирусное заболевание, заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на всеукраинском форуме «Безопасная страна».

По слова министра, украинским военнослужащим угрожает корь. Супрун на форуме сообщила, что военные передают инфекцию друг другу.

«Многие военные не имеют иммунитета. Представьте себе, если бы целая бригада заболела корью, и все были бы небоеспособными», — подчеркнула она.

Супрун призвала сделать вакцинацию, которая является важным вопросом национальной безопасности. По ее словам, министерство здравоохранения будет инициировать на уровне президента страны мероприятия по вакцинации всех военных.