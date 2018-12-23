Тело одного из девяти горняков подняли из шахты в Соликамске

Соликамск, 23 декабря. Первое тело одного из девяти горняков, погибших в результате задымления в шахте «Уралкалия» в Соликамске, подняли на поверхность. Об этом сообщили представители оперативного штаба, созданного на месте ЧП.

Напомним, жертвами ЧП стали девять рабочих. Их личности установлены. 24 декабря в Пермском крае объявлен днем траура. Президент РФ Владимир Путин распорядился оказать материальную помощь семьям погибших. Премьер Дмитрий Медведев также принес соболезнования родным и близких горняков.

По данному факту возбуждено уголовное дело.