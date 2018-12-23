Фейки американских СМИ: Коротченко раскритиковал США за «успехи» в создании артиллерии

Западное издание Warrior Maven пишет, что армия Соединенных Штатов достигла существенного прогресса в области артиллерии. Американские военные получили возможность стрелять 155-миллиметровыми снарядами на расстояние до 62 километров.

«Мы удвоили радиус действия нашей артиллерии на полигоне Юма», — цитирует американская пресса генерала Джона Мюррея.

Военнослужащий уточнил, что США стараются превзойти Россию и Китай в области артиллерийских вооружений.

«Российская организационная структура и тактика стали сигналом к пробуждению для нас. Поэтому мы стали искать более серьезную стратегию», — добавил Мюррей.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что российской стороне не стоит обращать внимания на подобного рода заявления. Москва прекрасно понимает, что в случае военной агрессии против РФ ставка будет сделана на совершенно другие виды вооружений. Собеседник агентства также напомнил Штатам, за счет чего выигрываются современные войны, и раскритиковал западное государство за излишнее бахвальство.

«Современные войны выигрываются за счет высокоточного оружия. Со своей артиллерией пусть они отправляются куда-нибудь в Афганистан. Повторюсь, в современных войнах решающее значение имеет прежде всего высокоточное оружие: авиация, крылатые ракеты, комплексы радиоэлектронной борьбы. [Успехи США в области артиллерии] — это некая локальная вещь, которая вообще ни на что не влияет», — отметил военный аналитик.

Он подчеркнул, что в военной сфере Россия нисколько не уступает Соединенным Штатам Америки.

«Возможно, у них есть эта артиллерия, но что дальше? У нас есть реактивные системы залпового огня 300 мм, у нас есть «Искандеры». Вы понимаете, глупо комментировать какие-то пропагандистские фейки американских СМИ. По совокупной военной мощи Россия равна США. Пусть они совершенствуют свою артиллерию до скончания века», — подытожил Игорь Коротченко.

Ранее стало известно, что Берлин планирует получить доступ к засекреченной технологии Вашингтона, которая должна позволить разработать новое поколение системы ПРО для противостояния российским «Искандерам». Военный эксперт Алексей Леонков в свою очередь выразил уверенность, что российские комплексы по многим параметрам превосходят европейские аналоги. Он напомнил также: информации о том, что комплекс, который совместно создают Германия, Италия и США, был завершен, до сих пор не поступало.