Медведев выразил соболезнования семьям жертв ЧП на шахте в Соликамске

Москва, 23 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям девяти горняков, погибших в шахте «Уралкалия» в Соликамске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился оказать материальную помощь родным жертв задымления на шахте в Пермском крае. Известно, что организация-подрядчик, сотрудники которой погибли в результате ЧП, выплатит их семьям по два миллиона рублей. Глава региона Максим Решетников сообщил, что 24 декабря объявлено днем траура в связи с трагедией в Соликамске.

Напомним, возгорание на шахте возникло накануне утром. Под землей в этот момент находились 17 рабочий. Восемь смогли выйти на поверхность самостоятельно, а девять человек оказались заблокированы и погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.