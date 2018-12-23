Тенденция на отрезвление налицо: в Совфеде оценили украинскую резолюцию по Крыму 

Москва, 23 декабря. Итоги голосования Генассамблеи ООН по украинской резолюции по Крыму являются «тенденцией на отрезвление». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, за «украинскую агитку», рассказывающую о якобы нарушениях прав человека в Крыму, высказались 65 стран, а против — 27, а воздержались 70 стран. Косачев подчеркнул, что, если сравнивать с результатами голосования за два прошлых года, то тенденция на отрезвление налицо.

«В 2016 и 2017 годах за аналогичную резолюцию голосовали 70 стран, против — 26, а воздерживались 77 и 76 соответственно. Тенденция на отрезвление налицо», — заявил Косачев.

Сенатор подчеркнул, что правовых последствий этот документ никаких иметь не будет. По словам Косачева, на жизнь в Крыму документ повлияет «не больше, чем резолюция о Луне».

«В итоге все поставили «галочку» и пошли дальше», — подытожил Косачев.

Напомним, Крым стало российской территорией по результатам референдума в марте 2014 года. На нем более 96% жителей Крыма, а также 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Референдум соответствовал международным нормам, подчеркивали в Кремле.