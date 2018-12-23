Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Тенденция на отрезвление налицо: в Совфеде оценили украинскую резолюцию по Крыму 

149
0 Оставить комментарий

Тенденция на отрезвление налицо: в Совфеде оценили украинскую резолюцию по Крыму 

Москва, 23 декабря. Итоги голосования Генассамблеи ООН по украинской резолюции по Крыму являются «тенденцией на отрезвление». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, за «украинскую агитку», рассказывающую о якобы нарушениях прав человека в Крыму,  высказались 65 стран, а против — 27, а воздержались 70 стран. Косачев подчеркнул, что, если сравнивать с результатами голосования за два прошлых года, то тенденция на отрезвление налицо.

«В 2016 и 2017 годах за аналогичную резолюцию голосовали 70 стран, против — 26, а воздерживались 77 и 76 соответственно. Тенденция на отрезвление налицо», — заявил Косачев.

Сенатор подчеркнул, что правовых последствий этот документ никаких иметь не будет. По словам Косачева, на жизнь в Крыму документ повлияет «не больше, чем резолюция о Луне».

«В итоге все поставили «галочку» и пошли дальше», — подытожил Косачев.

Напомним, Крым стало российской территорией по результатам референдума в марте 2014 года. На нем более 96% жителей Крыма, а также 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Референдум соответствовал международным нормам, подчеркивали в Кремле.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.