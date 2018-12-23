Более 50 тысяч зрителей посетят «Елку мэра» в Москве. ФАН-ТВ

Более 50 тысяч гостей посетят «Елку мэра» в столичном Гостином дворе. Представление будет идти в течение двух недель. Впервые за три года в постановке принимают участие дети.

История рассказывает о девочке по имени Москва, для друзей — Мася, и ее брате — Гоше. Герои попадают в город чудес, пытаясь вернуть Гоше веру в волшебство. Масю, как настоящую девочку-затейницу, сопровождают Идейка, Фантазийка, Задумка, Придумка и Мыслишка. В мюзикле использована трёхмерная графика, а также грандиозные декорации и цирковое шоу.

«Я дедушка, у меня два внука: внук и внучка шести и девяти лет. Здесь по возрасту у нас чуть старше дети играют. Но вот эти конфликты старшего внука и младшей внучки, они абсолютно похожи. Поэтому да, есть что-то и автобиографическое, семейное. Сказка московская. Совершенно неудивительно, что дети называются очень необычными именами, в том числе Москва. Мы вполне можем найти в реальной жизни такие имена», — поясняет режиссер постановки Евгений Шибагутдинов.

с 23 декабря по 5 января праздник бесплатно посетят сироты, дети с ограниченными возможностями, дети из многодетных и малообеспеченных семей и лауреаты международных спортивных соревнований, олимпиад и конкурсов. Герои спектакля — актёры детских театральных студий. Подготовка заняла около месяца.

«Персонаж Мася мне нравится тем, что она очень похожа на меня. Она озорная, веселая, придумчивая, такая девочка-фантастика. Она придумывает все просто на ходу. Она из самого скучного учебника может сделать какую-нибудь букварь фей, или что-нибудь вроде этого. Эта большая сцена уже стала родной. Очень жалко будет прощаться с «Елками мэра 2019», — признается исполнительница роли Маси Алина Шемонаева.

На территории Гостиного двора также разбили парк развлечений, где дети от трёх лет могут сразиться в спортивных конкурсах, поиграть в игры и выступить на открытом микрофоне. Кроме того, желающие могут стать частью спектакля. Смайлики, сделанные на мастер-классе, будут использовать в представлении.