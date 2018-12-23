В Брянской области накажут чиновников, отправивших своих детей в Турцию за счет фонда Карлова

Брянск, 23 декабря. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что чиновники администрации Клинцов, дети которых поехали в Турцию за счет благотворительного фонда, будут наказаны. Одна из чиновниц уже уволена, отметил глава региона.

Несколько десятков детей отправились в Демре, где проходили торжественные мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени российского дипломата Андрея Карлова. Поездку в турецкий город организовывал благотворительный фонд имени Андрея Карлова. Через несколько месяцев стало известно, что среди тех, кто поехал на мероприятия в Турцию, были дети местных чиновников.

Богомаз назвал действия местных чиновников недопустимыми. Он подчеркнул, что Людмила Лубская, которая занимала пост заместителя главы администрации Клинцов, уже уволена.

«Все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы подобного впредь не повторилось», — заявил губернатор.

Как стало известно, в городе также проведут внутреннюю проверку.