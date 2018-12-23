СК РФ: Четыре человека задержаны по делу о гибели горняков в шахте Соликамска

Москва, 23 декабря. Четыре человека задержаны по делу о гибели людей в шахте Соликамска. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Отмечается, что задержанными являются сотрудники подрядной организации ФГУП «УС-30 СМУ-680».

«По данным следствия, строительные работы на руднике шахты производились работниками сторонней подрядной организации», — сообщила Петренко.

В качестве подозреваемых задержаны: горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин. В отношении них расследуется уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек».

Напомним, пожар на строящемся стволе горнорудной шахты ПАО «Уралкалий» вспыхнул 22 декабря. Под землей находились 17 человек. Восьми из них удалось выбраться наружу, еще девять человек оказались заблокированными на глубине более 360 метров. Спасатели шесть раз пытались спуститься к горнякам, однако это было невозможно из-за сильного задымления и деформации конструкции ствола. Позже стало известно, что девять горняков погибли, их тела были обнаружены. Тушение очага пожара продолжается.