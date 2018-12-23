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Три уборщика набросились с лопатами на прохожих в Тюмени

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Три уборщика набросились с лопатами на прохожих в Тюмени

Тюмень, 23 декабря. На улице Первомайской в Тюмени три уборщика напали с лопатами на прохожих, пострадавшего забрали знакомые на автомобиле Mazda.

Инцидент произошел поздним вечером 21 декабря рядом с кафе «Тамрико». Один из прохожих убежал от разгневанных рабочих, бросив приятеля.

Причины конфликта не незываются. Сообщается, что позднее за пострадавшим тюменцем приехали на иномарке. Ролик опубликовал Mash.

Ранее сообщалось, что в Казани строитель погиб в бетономешалке во время работы.

Автор: Ирина Селезнева
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