Сирия, 23 декабря. Тайник боевиков с оружием производства США и Израиля был обнаружен в Эль-Кунейтре. Международная коалиция возобновила боевые вылеты в Дейр-эз-Зоре. Исламисты вновь попытались атаковать САА на северо-западе Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ответный огонь по опорным пунктам боевиков на западе Алеппо; обнаружили хранилище с оружием джихадистов в северной части Эль-Кунейтры.

«Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ): предприняла попытку атаки на северо-западе провинции Хама.

Международная коалиция: возобновила боевые вылеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: продолжают стягивать силы к сирийско-турецкой границе.

Провинция Дамаск

В провинции Дамаск были проведены работы по уничтожению следов военного присутствия джихадистов вооруженной оппозиции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), в 12.00 инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали СВУ и боеприпасы, обнаруженные в окрестностях населенного пункта Аль-Кутайфа к северо-востоку от Дамаска, тогда как в 13.00 прошли подрывные работы в долине Вади-Барада северо-западнее столицы. Напомним, территория провинции полностью перешла под контроль сил Башара Асада во второй половине мая, после того как был зачищен район Ярмук.

Провинция Алеппо

К западу от административного центра провинции вновь вспыхнули вооруженные стычки между правительственными войсками и исламистами незаконных бандформирований. Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по военным объектам боевиков в районе Шамику вблизи линии соприкосновения сил сторон. Напомним, данные территории входят в демилитаризованную зону, сформированную на границах «Большого Идлиба» по условиям Меморандума от 17 сентября, который был подписан после встречи Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Тем не менее регулярные провокации со стороны исламистов вынуждают Сирийскую арабскую армию (САА) открывать ответный огонь.

Тем временем Турция продолжает передислоцировать войска и военную технику к сирийско-турецкой границе. Как передает новостное агентство Al Masdar News, около ста бронеавтомобилей и военных пикапов прибыли в приграничные районы в преддверии крупномасштабной военной операции по зачистке подконтрольных курдам территорий к востоку от Евфрата.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что ВВС Великобритании продолжают проводить боевые вылеты на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Представители министерства обороны Соединенного Королевства сообщили, что и далее будут действовать в интересах Демократических сил Сирии**** (SDF), дабы обеспечить освобождение Хаджина. О новых авианалетах коалиционной авиации сообщает интернет-портал Step News Agency. Удары ВВС стран Запада пришлись по населенному пункту Аш-Шаафа. Напомним, президент стоявших во главе международной коалиции Соединенных Штатов, заявил о выводе войск из Сирии 19 декабря. Ранее сообщалось, что Франция также не поддержала США в их решении покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР).

Провинция Хама

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что военнослужащим правительственной армии удалось сорвать попытку нападения джихадистов на северо-западе региона. Боевики в очередной раз намеревались пробраться на позиции Сирийской арабской армии (САА) в долине Аль-Габ к западу от города Аз-Зияра. Отмечается, что вылазку предприняли радикалы террористической группировки «Исламская партия Туркестана», запрещенной в РФ. В ходе развернувшихся столкновений несколько исламистов были уничтожены, тогда как остальные бежали. После этого артиллерия САА провела ответный обстрел укрепрайонов джихадистов на подступах к Аз-Зияре и Тель-Васыту.

Провинция Эль-Кунейтра

В северной части провинции Эль-Кунейтра был обнаружен очередной тайник боевиков вооруженной оппозиции. Согласно данным Twitter-канала (SyriawatanNews), в схроне исламистов находилось большое количество вооружения и боеприпасов, многие из которых были произведены в Израиле или Соединенных Штатах: были изъяты несколько ящиков с патронами, ракеты TOW, РПГ, пулеметы, артиллерийские снаряды и автоматы. Кроме того, на складе оказались лекарства израильского производства. Напомним, территории провинций Эль-Кунейтра и Даръа были полностью освобождены в ходе военной операции под названием «Базальт», которая завершилась в конце июля. Значительную поддержку во время кампании правительственным подразделениям оказали проасадовские военизированные формирования и российские ВКС.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)