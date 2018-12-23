Пекин, 23 декабря. «Живое» фото нового Xiaomi Mi Play появилось в Сети. Официальная презентация гаджета состоится только в понедельник, 24 декабря, но в Twitter уже можно посмотреть на снимок гаджета, извлеченного из упаковки.

Диаметр дисплея нового восьмиядерного устройства составляет 5,84 дюйма. Известно также, что он работает на однокристальной системе с частотой 2,3 ГГц.

Xiaomi Mi Play live shot and unboxing video leaked https://t.co/UAtfmC0z47 pic.twitter.com/KAFylqvAwt — GizmoChina (@GizmoChina) December 23, 2018

По данным iXBT.com, в основной камере смартфона действует система искусственного интеллекта. То есть она может самостоятельно в автоматическом режиме провести цветокоррекцию или определить тип сцены.

Новый Xiaomi Mi Play оснастили 6 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того, на выбор пользователям представили флэш-накопители памяти на 64 либо 128 гигабайт. Предполагается, что цена на телефон составит от 245 долларов.

Ранее стало известно, что презентация смартфона продлится почти два часа. Во время этого шоу Xiaomi намеревается установить рекорд Гиннесса. Никаких подробностей пока нет. Известно лишь, что производитель собирается задействовать тысячу экземпляров Mi Play.