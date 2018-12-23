Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии — посольство РФ

Джакарта, 23 декабря. Среди погибших и пострадавших в результате цунами на островах Суматра и Ява нет граждан России. Об этом заявило посольство России в Джакарте.

«Мы находимся в постоянном контакте с властями. Согласно последним данным, россиян среди погибших и пострадавших нет», — заявил представитель дипмиссии Денис Тетюшин в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что в места, пострадавшие от удара стихии, ездят местные туристы, а среди иностранцев они не пользуются популярностью.

Как сообщает агентство Франс-Пресс, число жертв цунами увеличилось до 222 человек.

Напомним, ночью в воскресенье в Зондском проливе, который находится между островами Ява и Суматра произошло цунами. По предварительным данным, стихийное бедствие возникло из-за извержения Вулкана Анак-Кракатау. По информации агентства по предотвращению стихийных бедствий, высота волн достигала трех метров.