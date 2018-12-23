В Сети появилось видео испытаний сверхмощных бомб США

Вашингтон, 23 декабря. Видео испытаний сверхмощных бомб США появилось в Сети: в YouTube был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлено, как бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit сбрасывает 14-тонный снаряд GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Об этом пишет издание Aviationist.

GBU-57, по разным данным, может проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона. Эти бомбы являются противобункерными снарядами.

«14-тонный GBU-57 представляет собой бомбу с GPS-наведением, которая, как говорят, может проникать на 200 футов бетона перед взрывом: по этой причине она считается оружием, которое выбирают в случае нападения на подземные цели (такие, как северокорейские бункеры)», — пишет Aviationist.

Как сообщают СМИ, видео испытаний GBU-57 MOP было опубликовано из 393-й эскадрильи — одного из подразделений, которые управляют бомбардировщиком Spirit в составе 509-го бомбардировочного крыла на базе ВВС США Уайтман в Миссури.

Отмечается, что иногда MOP путают с 11-тонным GBU-43B MOAB, известным как Mother Of All Bombs (мать всех бомб — Прим. ФАН). МOAB является крупнейшим стандартным воздушным оружием, когда-либо использовавшимся американскими военными: в апреле 2017 года ВВС США сбросили снаряд на базу террористов в Афганистане.

Отметим, что бомба GBU-57 была создана в 2007 году для поражения подземных укреплений в Иране и КНДР. В ноябре 2011 года было объявлено о поставке в ВВС США первой партии бомб. В 2013 и 2018 годах проект прошел модернизацию.